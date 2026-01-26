Babà al veleno a Borgoricco

il 21 febbraio 2026. Sono tre i figli di mamma Cora: Giorgio, Sergio e Antonio. Inventano le scuse più assurde pur di non ospitare l’anziana madre a casa loro. A litigare però ci pensano le rispettive mogli, mentre gli amorevoli figli si defilano. In una turbolenta domenica in famiglia giunge una notizia che lascia tutti senza parole: mamma Cora è scomparsa. E in attesa di notizie.un babà al veleno per tutti! .🔗 Leggi su Padovaoggi.it

"Bubù Babà Bebé" al Teatro Sala Umberto“Bubù Babà Bebé” sarà in scena al Teatro Sala Umberto dal 20 al 25 gennaio.

Leggi anche: Festa del baccalà a Borgoricco