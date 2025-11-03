Festa del baccalà a Borgoricco
La festa del baccalà di Borgoricco celebra la 30esima edizione dal 7 al 16 novembre.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO? 30ª Festa del Baccalà di Borgoricco 7-8-9 e 14-15-16 novembre 2025Quest’anno festeggiamo un traguardo speciale: trent’anni di storia, di profumi e di sapori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sta per tornare la 30ª Festa del Baccalà di Borgoricco! Un appuntamento imperdibile per celebrare insieme la tradizione e il gusto del nostro territorio. Per prenotare: scrivici su WhatsApp al 351 509 2663, indicando nome, giorno, orario e numero di persone - facebook.com Vai su Facebook
