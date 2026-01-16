Bubù Babà Bebé al Teatro Sala Umberto

“Bubù Babà Bebé” sarà in scena al Teatro Sala Umberto dal 20 al 25 gennaio. Lo spettacolo trae ispirazione dalla celebre filastrocca di Rodolfo De Angelis, figura poliedrica della scena artistica italiana degli anni Trenta. Un’occasione per scoprire un capitolo della cultura del periodo attraverso una rappresentazione che unisce tradizione e interpretazione contemporanea.

"Bubù Babà Bebé" è lo spettacolo che arriva al Teatro Sala Umberto dal 20 al 25 gennaio. Dal titolo della canzone, surreale filastrocca di Rodolfo De Angelis, cantautore, drammaturgo, attore, pittore e saggista napoletano degli anni Trenta, un artista, un futurista, che aveva traversato la vita.

