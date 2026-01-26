Avellino Basket allarme acceso | così si fa fatica a competere

La recente trasferta a Brindisi ha evidenziato alcune criticità per l’Unicusano Avellino Basket, che dovranno essere affrontate per migliorare le proprie prestazioni. La squadra si trova in una fase di analisi, con l’obiettivo di individuare le aree di miglioramento e rafforzare la competitività. Questo momento rappresenta un’opportunità per riflettere sul percorso e adottare strategie efficaci per affrontare le sfide future.

Tempo di lettura: 2 minuti La trasferta di Brindisi lascia più di un campanello d’allarme in casa Unicusano Avellino Basket. Il netto 83-67 maturato al PalaPentassuglia contro Valtur Brindisi racconta di una gara mai realmente in discussione, indirizzata sin dalle prime battute e gestita con autorità dai padroni di casa. Il dato più preoccupante non è tanto il divario finale, quanto la modalità con cui Avellino ha affrontato il match: approccio morbido, letture difensive tardive e un attacco che non è mai riuscito a trovare continuità. Il primo quarto, chiuso sul 26-16, ha di fatto segnato l’inerzia della gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Basket, allarme acceso: così si fa fatica a competere Leggi anche: Basket donne Serie A2. Troppa fatica a Selargius, Giussano si fa rimontare e cede Bagni avverte il Napoli: «Pochi gol, così si fa fatica per lo scudetto»Bagni mette in guardia il Napoli: la mancanza di gol può rappresentare un ostacolo nella corsa allo scudetto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Basket A2 – Valtur Brindisi contro Avellino per il riscattoBRINDISI – Alle 18.00 di oggi la Valtur Brindisi torna in campo e lo fa al PalaPentassuglia contro Avellino. Una sfida chiave per i biancoazzurri, chiamati a vincere per rilanciare le proprie ambizion ... trnews.it Basket A2/M, Valtur Brindisi travolge Avellino al PalaPentassuglia https://www.antennasud.com/basket-a2-m-valtur-brindisi-travolge-avellino-al-palapentassuglia/ - facebook.com facebook IT'S GAMEDAY --- : Avellino Basket : 18:00 : PalaPentassuglia --- Ultimi biglietti in vendita: Online su Vivaticket Botteghino palasport dalle ore 16:30 --- : LNP Pass : Ciccio Riccio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.