Ha giocato 35 minuti eccellenti il Giussano, avanti nel punteggio 55-48, poi ha di colpo sentito la stanchezza per il viaggio in Sardegna iniziato all'alba, subendo un parziale micidiale di 20-0 che ha regalato la vittoria alle padrone di casa di Selargius per 68-57. Sono risultati vani quindi gli sforzi compiuti da Carolina Valensin, che ha realizzato 19 punti, e di Ivana Nikolova, a quota 15. "Siamo stati a lungo in controllo del match, raggiungendo anche 9 lunghezze di vantaggio – dice il ds Dario Aramini – sotto la pregevole regia di Francesca Diotti, sospinti dai canestri di Valensin e Nikolova, siamo stati a un soffio dal fare nostri due punti d'oro.

© Sport.quotidiano.net - Basket donne Serie A2. Troppa fatica a Selargius, Giussano si fa rimontare e cede