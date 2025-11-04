Basket donne Serie A2 Troppa fatica a Selargius Giussano si fa rimontare e cede

Sport.quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha giocato 35 minuti eccellenti il Giussano, avanti nel punteggio 55-48, poi ha di colpo sentito la stanchezza per il viaggio in Sardegna iniziato all’alba, subendo un parziale micidiale di 20-0 che ha regalato la vittoria alle padrone di casa di Selargius per 68-57. Sono risultati vani quindi gli sforzi compiuti da Carolina Valensin, che ha realizzato 19 punti, e di Ivana Nikolova, a quota 15. "Siamo stati a lungo in controllo del match, raggiungendo anche 9 lunghezze di vantaggio – dice il ds Dario Aramini – sotto la pregevole regia di Francesca Diotti, sospinti dai canestri di Valensin e Nikolova, siamo stati a un soffio dal fare nostri due punti d’oro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket donne serie a2 troppa fatica a selargius giussano si fa rimontare e cede

© Sport.quotidiano.net - Basket donne Serie A2. Troppa fatica a Selargius, Giussano si fa rimontare e cede

Argomenti simili trattati di recente

Basket A2 donne: il quintetto valdarnese stasera vuole continuare a salire in classifica. La Galli torna davanti ai suoi tifosi. Per Garcia c’è l’ostacolo Torino - 77), la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno è pronta a riabbracciare il pubblico del PalaGalli. Scrive sport.quotidiano.net

basket donne serie a2Serie A2 Femminile – La presentazione del 5°turno 2025-26 - Nel girone A si gioca interamente di sabato, mentre c'è un posticipo di domenica nel girone B. Da basketinside.com

Serie A2 femminile, girone A - Tutti i risultati delle gare del sabato della 5a giornata - Si completa il programma della quinta giornata del girone A di Serie A2. Si legge su pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Donne Serie A2