Bagni avverte il Napoli | Pochi gol così si fa fatica per lo scudetto

Bagni mette in guardia il Napoli: la mancanza di gol può rappresentare un ostacolo nella corsa allo scudetto. La squadra dimostra momenti di brillantezza, ma anche vulnerabilità e mancanza di continuità. Per mantenere alte le ambizioni, è importante incrementare la produzione offensiva e migliorare la stabilità nelle prestazioni. Solo così il Napoli potrà affrontare con maggiore fiducia le sfide della stagione.

Un Napoli brillante a tratti, ma anche fragile e poco continuo. È l'analisi netta di Salvatore Bagni, doppio ex di Napoli e Inter, intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra". Parole che diventano un campanello d'allarme in vista della volata scudetto. «Il Napoli è una squadra a due volti», ha spiegato Bagni. «Ha giocato quattro partite strepitose, senza lasciare spazio agli avversari. Poi però, contro squadre di valore inferiore, come il Verona, può calare l'attenzione o emergere un po' di stanchezza».

