Lavori lungo l' autostrada A14 chiusure notturne per l' area di servizio Montefeltro e il casello di Riccione
Lavori di manutenzione sulla pavimentazione dell'autostrada A14 Bologna-Taranto comporteranno chiusure notturne nell'area di servizio Montefeltro e al casello di Riccione tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre. Le chiusure, previste dalle 20 alle 5, sono necessarie per consentire gli interventi di rinnovo del manto stradale.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori alla pavimentazione, nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 20 di giovedì 11 alle 5 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa l'area di servizio "Montefeltro ovest", situata nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
MARENO DI PIAVE: al via i lavori per i percorsi ciclabili e pedonali lungo il Monticano. Progetto "Giramonticano" - facebook.com Vai su Facebook
Lavori su via Adelaide Ristori, via Lungo l'Affrico, viale Duse e limitrofe il 2 dicembre a #Firenze ow.ly/oz9550XyXMe #acqua #acquedotto #LavoriPubblici Vai su X
Nuova chiusura notturna della A14 tra Pedaso e Grottammare per i lavori nelle gallerie - Autostrade per l’Italia comunica la chiusura temporanea del tratto, con limitazioni anche alle aree di servizio Piceno est e ovest, e indica i percorsi alternativi per gli automobilisti ... Scrive lanuovariviera.it
