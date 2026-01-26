Auto usate nel 2025 Vw Golf sorpassa Fiat 500 nelle preferenze degli italiani

Nel 2025, il mercato delle auto usate in Italia ha registrato un cambiamento significativo: la Volkswagen Golf ha superato la Fiat 500 come modello più richiesto dai consumatori. Dopo quasi quattro anni di predominio della Fiat 500, questa novità riflette le tendenze e le preferenze degli automobilisti italiani, segnando un nuovo punto di riferimento nel settore delle vetture usate.

Dopo quasi quattro anni di dominio incontrastato sul mercato delle auto usate in Italia, nel 2025 la Fiat 500 ha perso il suo scettro di vettura più desiderata dai consumatori, spodestata dalla Volkswagen Golf. Il sorpasso della compatta tedesca, che ha conquistato il 3,9% delle preferenze totali, riflette che gli automobilisti italiani cercano auto più comode e spaziose, a costo di rinunciare all’agilità tipica di una city-car. Questo spostamento verso i marchi teutonici è confermato dall’intero podio delle ricerche, dove l’ Audi A3 si è stabilizzata al secondo posto con il 3,1% delle preferenze, seguita dalla Mercedes-Benz Classe A. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto usate, nel 2025 Vw Golf sorpassa Fiat 500 nelle preferenze degli italiani Leggi anche: Montezemolo tra Ferrari e Fiat, un film in auto come 348 e 500 Leggi anche: Prestiti per pagare i debiti e comprare auto usate, ecco quanto hanno chiesto i livornesi nel 2025 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Top 10 auto usate da comprare nel 2026; Auto usate: crescono i passaggi di proprietà nel 2025; Il mercato dell'usato non si ferma più: crescono ancora i trasferimenti di proprietà; Le auto usate? Nel 2025 costano un po' di meno in Italia. Ancora più giù le elettriche. Auto usate, Volkswagen guida la classifica dei modelli più cercati dagli italiani nel 2025Un’indagine di carVertical conferma quali sono state le auto usate più cercate dagli automobilisti italiani nel corso del 2025: ecco la Top 10 ... virgilio.it Le regine dell'usato, le auto di seconda mano più richieste (con sorprese)Il mercato dell'usato si conferma fiorente in Italia, con numeri estremamente elevati di passaggi di proprietà e in crescita costante. Ecco quindi quali sono stati i dieci modelli più comprati nel 202 ... msn.com Auto usate in Italia: bene le ibride, ma torna il diesel. La classifica delle più popolari. Secondo i dati di Unrae a novembre 2025 c'è stata una flessione dell'1,7% delle vendita di auto usate in Italia x.com Nel 2025 il mercato italiano dell'auto usata è cresciuto: vendite in aumento, prezzi in calo, dominano modelli a benzina e diesel. https://auto.everyeye.it/notizie/auto-usate-vendute-italia-vince-lei-chi-batte-model-3-bev-855243.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.