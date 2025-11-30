Montezemolo tra Ferrari e Fiat un film in auto come 348 e 500
Colloquio con l'ex presidente di Ferrari e Fiat in concomitanza con l'uscita nei cinema italiani di "Sognando Rosso", pellicola dedicata alla sua carriera e a mezzo secolo di corse in pista e produzione industriale. La 348, la 500 e Marchionne. Un'occhiata al futuro con le auto elettriche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Montezemolo, alla Ferrari mancano leadership e competenze - Mondo Motori - Ansa.it Vai su X
? Montezemolo, bordate sulla Ferrari: "Mancano leadership e competenze, con Elkann nessun rapporto. Quanto mi manca Schumacher!" - facebook.com Vai su Facebook
Sognando Rosso: Montezemolo, la Ferrari e la Fiat - A tu per tu con Luca Cordero di Montezemolo in occasione dell'uscita del film "Sognando Rosso", nelle sale cinematografiche italiane dal 1° al 3 dicembre. Segnala msn.com
Ciak, ‘Sognando rosso’. E’ la vita di Montezemolo - Il film documentario esplora il legame indissolubile con la leggendaria Ferrari . msn.com scrive
Montezemolo e la Ferrari story: il docufilm arriva nelle sale - Sognando Rosso", il docufilm sulla straordinaria vita di Luca Cordero di Montezemolo che sarà proiettato in 45 cinema italiani da domani a mercoledì. Segnala msn.com