Prestiti per pagare i debiti e comprare auto usate ecco quanto hanno chiesto i livornesi nel 2025

Necessità di ottenere liquidità e per acquistare auto usate, ma anche per ristrutturare casa e per far fronte a spese mediche. Sono questi i motivi in ragione dei quali i cittadini livornesi hanno chiesto nei primi 10 mesi del 2025 prestiti per una cifra media di 9.546 euro, un valore del 7%. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

