Auto avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un condominio

Un incendio ha interessato un’auto parcheggiata nel cortile di un condominio a Besana Brianza. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, creando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Non si registrano feriti.

Paura in un condominio di Besana Brianza. Un’auto, parcheggiata nel cortile, è stata avvolta dalle fiamme.È successo intorno alla 1 di lunedì 26 gennaio, in un condominio di via Zappa. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri.🔗 Leggi su Monzatoday.it Auto avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un supermercato: intervengono i vigili del fuocoNel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, un'auto è improvvisamente avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un supermercato a Pordenone. Leggi anche: Misterioso incendio a Maleo: auto distrutta dalle fiamme nel cortile di un condominio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Incendio, un’auto avvolta dalle fiamme; Auto avvolta dalle fiamme, arrivano i vigili del fuoco: le immagini; Auto avvolta dalle fiamme nella notte a Budoni: ipotesi incendio doloso; Auto prende fuoco in autostrada (FOTO), fumo visibile da distante e le fiamme avvolgono il mezzo. Auto prende fuoco in autostrada (FOTO), fumo visibile da distante e le fiamme avvolgono il mezzoSAN MICHELE ALL'ADIGE. Un'auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme. Intervento dei vigili del fuoco. L'allerta è scattata poco prima delle 18 di oggi, giovedì 22 gennaio, lungo l'Autostrada del B ... ildolomiti.it Notte di fuoco a Giovinazzo, tre auto avvolte e distrutte dalle fiamme: danni anche a una palazzina – FOTONotte di fuoco a Giovinazzo dove intorno alle ore 2.30 i vigili del fuoco del Comando di Bari sono entrati in azione per limitare i danni dettati dall’incendio di una autovettura. Al loro arrivo, infa ... telebari.it Davide, morto a 19 anni: investito da un’auto e abbandonato La morte di Davide Borgione, 19 anni, resta avvolta da molti interrogativi: il giovane è stato trovato in gravissime condizioni nella notte a Torino, nella zona di San Salvario, all’incrocio tra corso Mar - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.