Auto avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un supermercato | intervengono i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, un'auto è improvvisamente avvolta dalle fiamme nel parcheggio di un supermercato a Pordenone. L'incendio ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Un'auto ha preso fuoco nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre nel parcheggio di un supermercato di Pordenone. Il fatto è successo intorno alle 15:30 in via Prasecco, vicino all'ex centro commerciale sintesi. Da quanto si apprende non risultano esserci feriti, ma la macchina è andata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Incendio in centro storico a Rimini: due auto avvolte dalle fiamme - Attimi di paura nella serata di ieri, martedì 9 dicembre, in centro storico a Rimini. Riporta chiamamicitta.it

Boato nella notte a Rimini: un incendio distrugge due auto - Le fiamme nel giro di pochi minuti hanno avvolto due auto parcheggiate lungo la strada in vicolo Gioia: sul posto la Scientifica. Scrive msn.com

Auto in fiamme a Casamicciola Terme: Momenti di tensione e paura questa mattina a Casamicciola Terme, in via Tommaso Morgera, dove una utilitaria Y è stata improvvisamente avvolta dalle f...#CRONACA #PRIMOPIANO#CRONACA #PRIMO PIANO - facebook.com Vai su Facebook