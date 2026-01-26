australia open musetti batte fritz in tre set e vola ai quarti in campo sinner

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale degli Australian Open. In campo anche Jannik Sinner, che prosegue la sua stagione nel torneo di Melbourne. La competizione prosegue con i principali talenti del tennis internazionale pronti a confrontarsi per la conquista del titolo.

AGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3). "Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace" (13). 🔗 Leggi su Agi.it

