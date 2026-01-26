Australian Open il derby è di Sinner | Darderi sconfitto in tre set

Jannik Sinner si impone nel derby italiano agli Australian Open, conquistando la vittoria in tre set contro Luciano Darderi. Dopo un primo incontro difficile, Sinner dimostra solidità e controllo, superando l’avversario con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6 in due ore e 11 minuti. La partita rappresenta un passo importante nel percorso del tennista italiano nel torneo.

Una gara solida, in pieno controllo, che cancella le paure del match precedente contro Spizzirri a causa dei crampi: Jannik Sinner vince il derby azzurro contro Luciano Darderi dopo due ore e 11 minuti con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. C'è stata partita soltanto nel terzo set finito al tie-break: ancora un quarto di finale per l'altoatesino, davvero più forte dell'avversario. Giocherà mercoledì contro il vincitore della gara tra Shelton e Ruud. Le parole di Sinner. Intervistato al termine dell'incontro, subito una domanda su Darderi e sulla gara. " Siamo buoni amici, è più complicato giocare. Nel terzo non ho sfruttato le chance di break, sono felice di averla chiusa senza perdere nessun break. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

