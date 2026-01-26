Australian Open Sinner vince il derby italiano | Darderi battuto in tre set

All'Australian Open, Jannik Sinner si impone nel derby italiano contro Darderi in tre set. Dopo la vittoria di Musetti contro Fritz, anche Sinner prosegue il suo percorso nel torneo. La partita ha evidenziato la solidità e la concentrazione del numero 2 al mondo, confermando il buon momento di forma e la determinazione nel proseguire la competizione.

Dopo la gioia di Lorenzo Musetti contro Fritz, va avanti anche Sinner: il numero 2 al mondo ha vinto il derby con Darderi in tre set Quando il gioco si fa duro, Jannik Sinner continua a vincere. Il tennista altoatesino era reduce da crampi e fatica, che potevano avere un peso al meglio dei tre set di un Grande Slam. Ma le cose sono andate bene nel derby italiano contro Luciano Darderi. Il numero due al mondo ha iniziato benissimo il primo set, regolando subito il rivale italiano con il punteggio di 6-1. Le cose non sono cambiate più di tanto nel secondo set, quando Darderi è riuscito a strappare solo tre game.🔗 Leggi su Sportface.it

Sinner-Spizzirri all’Australian Open, il risultato in diretta 4-6, 6-3: Jannik vince il secondo set, chi vince sfida DarderiNel torneo degli Australian Open 2026, Sinner affronta Spizzirri in una partita valida per il terzo turno.

Sinner-Darderi, il derby italiano agli ottavi degli Australian Open | La direttaL'incontro tra Jannik Sinner e Andrea Darderi agli ottavi degli Australian Open rappresenta un momento importante nel panorama tennistico italiano.

Sinner ai quarti degli Australian Open, Darderi battuto 6-1 6-3 7-6: Jannik affronterà Ruud o SheltonJannik Sinner batte Luciano Darderi 6-1, 6-3, 7-6 e vola ai quarti degli Australian Open. Il numero due del mondo s'impone con una prova convincente e ora si prepara al prossimo match contro il ... fanpage.it

Sinner-Darderi, ottavi degli Australian Open in diretta: Jannik vince i primi due set, equilibrio nel terzo Live 6-1; 6-3; 3-2Australian Open, derby italiano tra Jannik Sinner e Luciano Darderi sulla Margaret Court Arena. Per il numero due del mondo c'è da verificare la condizione fisica dopo la sofferta vittoria su Spizirri ... corriere.it

Musetti ha battuto 6-2 7-5 6-4 l'americano Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open, in cui domani sfiderà il serbo Djokovic #ANSA. - facebook.com facebook

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com