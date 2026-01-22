Australian Open Sinner vola al terzo turno | Duckworth sconfitto in tre set

Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno degli Australian Open, superando James Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2). La partita, durata meno di due ore, ha evidenziato la superiorità del tennista italiano, che ha mantenuto un ritmo costante e control­lato l'incontro senza troppi problemi. Un risultato importante per Sinner nel percorso del torneo australiano.

Senza troppa fatica e una superiorità netta, Jannik Sinner ha la meglio contro l'australiano James Duckworth vincendo 6-1, 6-4, 6-2 dopo meno di due ore di gioco. Una gara a senso unico, l'unica novità rispetto al debutto è che, stavolta, si disputano i tre set che non era stato possibile completarei con Gaston ritiratosi per un malessere dopo due set e sul 2-0 per l'azzurro. Una condizione fisica impeccabile, per il momento il numero due del mondo ha davvero "risparmiato" il grosso delle sue energie in vista di impegni più importanti e faticosi che lo attendono. Al prossimo turno se la vedrà contro l'americano Eliot Spizzirri, numero 85 Atp.

