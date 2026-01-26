Musetti si è qualificato per i quarti di finale dell'Australian Open di Melbourne, battendo l'americano Taylor Fritz in tre set con i punteggi di 6-2, 7-5, 6-4. La sua prestazione ha dimostrato solidità e determinazione, portandolo avanti nel torneo del Grande Slam. Con questa vittoria, l'italiano si avvicina alle fasi più importanti della manifestazione, confermando il suo buon momento di forma in questa stagione.

L'italiano ha battuto 6-2 7-5 6-4 l'americano Taylor Fritz conquistando i quarti di finale dell'Australian Open di tennis in corso a Melbourne. Domani sfiderà il serbo Novak Djokovic Dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera la seconda settimana agli Australian Open, Lorenzo Musetti non si è accontentato. Battendo l’americano Fritz in tre set, si è assicurato l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà Novak Djokovic. Taylor Fritz alla vigilia aveva già messo la mani avanti, parlando di un problema al ginocchio. Effettivamente la sua condizione non era ai massimi, ma questo non sminuisce l’ottima prestazione di Musetti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, fenomenale Musetti: batte in tre set Fritz e vola ai quarti

Australian Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo SinnerLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open.

Australian open: Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. Dove affronterà DjokovicLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set, conquistando così l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sinner, Musetti e gli altri azzurri del tennis (senza Berrettini): l’assalto agli Australian Open 2026; Guarisci presto Raph: il messaggio di Lorenzo Musetti alla telecamera dopo il ritiro di Collignon; Musetti ai quarti degli Australian Open 2026: Fritz battuto in tre set; LIVE Wawrinka avanti dopo una battaglia di 4 ore e mezza. Tsitsipas fuori, Swiatek promossa.

Musetti, che magia agli Australian Open: dritto in corsa da maestroÈ stata una prestazione stellare quella di Lorenzo Musetti contro Taylor Fritz. Tra i punti più belli messi a segno dall'azzurro, c'è quello che ha indirizzato il secondo set. Sullo 0-30 e servizio ... sport.sky.it

Australian Open, Musetti: Contro Djokovic in campo per vincere, non solo per giocareMusetti, Tennis - Senza categoria | Le parole dell'azzurro: Ora sono una versione migliore di me stesso. Dovrò essere più freddo e cinico contro Nole ... ubitennis.com

BUONGIORNO, ITALIA! Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz in tre set e accede ai suoi primi quarti di finale agli Australian Open: l'azzurro ha ora raggiunto almeno i quarti in tutti e 4 i tornei del Grande Slam Per il quinto Slam consecutivo, l'Italia avrà due x.com

McEnroe duro su Sinner: "La chiusura del tetto agli Australian Open A parti inverse..." - facebook.com facebook