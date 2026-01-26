Australian open | Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti Dove affronterà Djokovic

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set, conquistando così l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Con questa vittoria, il tennista italiano si prepara ad affrontare Novak Djokovic, proseguendo il suo percorso nel torneo. Questa qualificazione rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera e conferma il suo crescente talento nel circuito internazionale.

MELBOURNE (AUSTRALIA) – Evvai! Lorenzo Musetti, per la prima volta incarriera, approda ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Dove incontrerà Novak Djokovic, volato ai quarti senza giocare grazie al ritiro del ceco Jakub Mensik. Il tennista di Carrara ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre set nel match degliottavi dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con ilpunteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco. Primo set dominato da Musetti, che infila un break dopo l’altro trovando unasuper prestazione al servizio (a fine partita gli ace saranno 14,quasi un record per lui). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

