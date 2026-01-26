australian open 2026 sinner vince il derby con darderi

Allo Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale grazie alla vittoria nel derby italiano contro Luciano Darderi con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6. La prova dell’altoatesino è stata solida e convincente, confermando il buon stato di forma e la crescita nel torneo. Anche Musetti ha raggiunto i quarti, proseguendo il cammino degli azzurri in questo importante appuntamento dello tennis internazionale.

Buona prova per l’altoatesino. Jannik Sinner vola ai quarti degli Australian Open, così come Musetti, dopo aver battuto nel derby azzurro Luciano Darderi per 6 – 1, 6 – 3, 7 – 6. Al prossimo turno, l’altoatesino sfiderà uno tra Ben Shelton e Casper Ruud. Il tennista azzurro è doppio campione in carica a Melbourne e con il successo di oggi ha centrato la 18esima affermazione in Australia. Mercoledì proverà a centrare la terza semifinale di fila. “È stato molto difficile giocare con lui – ha spiegato a fine match – siamo amici e questo ha complicato le cose. Ho avuto le mie opportunità aanche nel terzo set, ma lui ha giocato bene. 🔗 Leggi su 361magazine.com

