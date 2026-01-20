LIVE Australian Open | Musetti vince sarà derby con Sonego Darderi vince un match drammatico Sinner alle 9

Questa terza giornata degli Australian Open vede in campo sei tennisti italiani nel singolare. Sinner chiuderà il programma alle 9 sulla Rod Laver Arena, mentre Musetti ha ottenuto una vittoria e affronterà Sonego in un derby. Darderi ha conquistato una vittoria in una partita difficile. Segui tutti gli aggiornamenti e i risultati in tempo reale su questa giornata di tennis a Melbourne.

Collignon si ritira nel quarto set con Musetti per un problema muscolare sul 4-6 7-6 (3) 7-5, 4-3. Al secondo turno sarà derby tra amici e compagni di doppio tra lui e Lorenzo Sonego. Lorenzo Musetti conquista anche il 3° set sempre lottando, sotto di un break ha recuperato immediatamente andando a chiudere 7-5 ed evitando il tie break con Collignon che inizia a soffrire d crampi. Un eroico Luciano Darderi porta a casa in tre set il match contro Garin. Avanti 2 set a zero e un break, l'azzurro è stato colpito da un attacco di mal di pancia ma il regolamento non gli permetteva di andare in bagno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Australian Open: Musetti vince, sarà derby con Sonego. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9 LIVE Australian Open: Musetti 2-1. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Live Australian Open: Musetti in vantaggio 2-1, Darderi vince un match intenso, mentre Sinner scende in campo alle 9 sulla Rod Laver Arena. LIVE Australian Open: Musetti lotta: 1-1. Darderi vince un match drammatico. Sinner alle 9Questa mattina si sono disputate le prime partite degli azzurri all'Australian Open, con Musetti e Darderi impegnati in incontri intensi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. LIVE Australian Open: Sonego e Darderi in campo, poi Musetti, Nardi e Cocciaretto. Sinner alle 9 - Sei azzurri in campo nella terza giornata del singolare a Melbourne, l'ultimo match è quello di Sinner alle 9 sulla Rod Laver Arena. gazzetta.it

Errani / Paolini fanno il loro esordio agli Australian Open contro la coppia Lumsden / Tang. Forza ragazze #Tennis #AusOpen2026 #AO2026 #EurosportTennis #Errani #Paolini x.com

