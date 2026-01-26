australian open sinner vince il derby con darderi

Jannik Sinner ha conquistato la vittoria nel derby contro Luciano Darderi agli Australian Open, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale. Con un punteggio di 6-1, 6-3, 7-6, l’italiano ha confermato la sua solidità nei confronti diretti. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso del tennista altoatesino nel primo slam della stagione 2026.

Jannik Sinner resta imbattuto nei derby. L’altoatesino si è aggiudicato il match contro Luciano Darderi con il punteggio di 6-1, 6-3, 7-6, staccando il biglietto per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Dopo un primo set dominato dal campione in carica a Melbourne, l’italoargentino è entrato sempre più in partita fino a duellare alla pari nel terzo parziale, in cui ha avuto anche quattro palle break nel nono gioco con l’opportunità di andare a servire per il set. È il 18esimo trionfo su altrettanti match contro tennisti italiani, il sesto negli Slam, per il numero due del mondo, che si conferma bestia nera per i connazionali nel circuito. 🔗 Leggi su Lettera43.it

