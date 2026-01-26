australian open 2026 musetti vola ai quarti

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2026, dopo aver sconfitto Taylor Fritz in tre set. La partita, giocata nella notte italiana, ha evidenziato la solidità e la maturità del tennista italiano, che ha ottenuto la vittoria con un punteggio di 6-2 7-5 6-4, dimostrando una prestazione convincente e autorevole.

Con una prestazione solida batte Fritz. Nella notte italiana, Lorenzo Musetti si è guadagnato l’accesso ai quarti degli Australian Open 2026, battendo in tre set, con una prova di spessore e autorevolezza l’americano Taylor Fritz per 6-2 7-5 6-4. Musetti ha approfittato di un Frizt falloso con il diritto e ha sempre controllato e dominato gli scambi, mantenendo alta la concentrazione non solo dal punto di vista tattico ma da quello mentale. “Mi sento molto orgoglioso e felice – ha detto a caldo – Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L’ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Australian Open, Musetti batte Fritz e vola ai quarti. In campo SinnerLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), qualificandosi per i quarti di finale degli Australian Open.

