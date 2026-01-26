LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro incanta e vola ai quarti sfiderà Novak Djokovic!

Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. L’azzurro ha conquistato i primi due set e si prepara a sfidare Djokovic nei quarti di finale. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e risultati. La cronaca e gli aggiornamenti sono disponibili qui, a portata di clic.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 LORENZO MUSETTI b. TAYLOR FRITZ 6-2 7-5 6-4! Con la terza smorzata consecutiva il toscano vola ai quarti i finale. Affronterà il serbo Novak Djokovic. Prestazione pazzesca dell'italiano. 40-0 TRE MATCH POINT MUSETTI! E' ungo il recupero di dritto dell'americano. 30-0 SI! Servizio e palla corta di dritto perfetta dell'azzurro. 15-0 Iniziamo benissimo con l'ACE. 5-4 Game Fritz. Lunga la risposta di rovescio di Musetti, che dopo il cambio campo servirà per il match. AD-40 Brutto errore con il dritto dell'azzurro.

