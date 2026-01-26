Australian Open 2026 Musetti straordinario | batte Fritz e va ai quarti con Djokovic

Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto Taylor Fritz in tre set. L’italiano affronterà ora Novak Djokovic, consolidando il suo percorso nel torneo. Questo risultato rappresenta un passo importante nel suo percorso nel grande slam, dimostrando continuità e crescita nel circuito internazionale. La sfida contro il campione serbo sarà un’occasione significativa per Musetti di confrontarsi con uno dei più grandi tennisti della storia.

Lorenzo Musetti batte lo statunitense Taylor Fritz per tre set a zero e si regala i quarti di finale degli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Il 23enne carrarino, n°5 Atp (n°3 nel live ranking), ha superato la prova degli ottavi con i punteggio di 6-2 7-5 6-4 in poco più di due ore. L’azzurro ha disputato un match autorevole e ha ottenuto la sua seconda vittoria contro un Top 10 in uno Slam. Il 28enne di San Diego, n° 9 del mondo, ha invece subìto la 12a sconfitta in 14 partite contro un Top 5 nei Major. Al suo primo Slam da Top 5, Musetti diventa il settimo italiano ad arrivare almeno una volta tra i migliori otto nella storia del torneo dopo Jannik Sinner (tre presenze ai quarti degli Australian Open prima di questa edizione), Matteo Berrettini, Cristiano Caratti, Giorgio de Stefani, Nicola Pietrangeli e Lorenzo Sonego (tutti una). 🔗 Leggi su Lapresse.it

