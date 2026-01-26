Australian Open 2026 | Alcaraz Sabalenka e il caldo bestiale aprono i quarti a Melbourne
Gli Australian Open 2026 proseguono a Melbourne, con i quarti di finale che si avvicinano. Tra le sfide più attese ci sono le performance di Alcaraz e Sabalenka, mentre le alte temperature di Melbourne rappresentano una sfida aggiuntiva per i giocatori. La fase decisiva del torneo si prepara a offrire incontri di rilievo, confermando l’importanza di questo primo Slam dell’anno nel panorama tennistico internazionale.
Ci siamo: comincia la fase decisiva degli Australian Open 2026. I quarti di finale sono prossimi a prendere il via in quel di Melbourne Park, là dove il primo Slam dell’anno è a pieno regime. Ma ci sarà un nemico speciale per tutti: il caldo. Domani sono previste, infatti, temperature molto superiori ai 40 gradi, con conseguente assai probabile chiusura del tetto della Rod Laver Arena una volta che sarà stato raggiunto il fatidico valore di 5.0 finito al centro dell’attenzione durante Sinner-Spizzirri, Musetti-Machac ed ErraniPaolini-BirrellGibson. Nei fatti, il torneo ha comunicato che sulla Rod Laver Arena gli orari non cambieranno, e si comincerà dunque alle solite 11:30 locali (l’1:30 italiana), ma i match del torneo junior inizieranno alle 9:00 locali (le 23:00 italiane) e sulla Margaret Court Arena si partirà alle 11:00 (1:00). 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su australian open
Australian Open 2026: Alcaraz e Sabalenka, caccia ai quarti. Giornata stellare a Melbourne
Gli Australian Open 2026 si avvicinano alla fase decisiva, con Alcaraz e Sabalenka alla ricerca dei quarti di finale.
Alcaraz e Sabalenka ai quarti all'Australian Open, avanzano Zverev e Gauff
Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si sono qualificati per i quarti di finale agli Australian Open, confermando la loro solidità nel torneo.
Ultime notizie su australian open
Argomenti discussi: Alcaraz vince ancora: Paul ko, è ai quarti; Cos'è quel misterioso braccialetto che Alcaraz ha dovuto togliere prima del match; Quando gioca Alcaraz? Il programma completo di oggi agli Australian Open 2026; Il programma dei quarti: a che ora si gioca Alcaraz-De Minaur e dove vedere la partita in tv.
Alcaraz mima i crampi agli Australian Open, presa in giro a Sinner?Carlos Alcaraz prende in giro Jannik Sinner? I crampi accusati dall'azzurro nel terzo turno degli Australian Open 2026 contro Spizzirri e la ravvicinata chiusura del tetto, che ha 'salvato' il numero ... adnkronos.com
Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026: orario, tv, programma, streamingI quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis si apriranno domani, martedì 27 gennaio: tornerà in campo a ... oasport.it
Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4) - facebook.com facebook
Musetti, che magia agli Australian Open: dritto in corsa da maestro #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.