Australian Open 2026 | Alcaraz Sabalenka e il caldo bestiale aprono i quarti a Melbourne

Gli Australian Open 2026 proseguono a Melbourne, con i quarti di finale che si avvicinano. Tra le sfide più attese ci sono le performance di Alcaraz e Sabalenka, mentre le alte temperature di Melbourne rappresentano una sfida aggiuntiva per i giocatori. La fase decisiva del torneo si prepara a offrire incontri di rilievo, confermando l’importanza di questo primo Slam dell’anno nel panorama tennistico internazionale.

Ci siamo: comincia la fase decisiva degli Australian Open 2026. I quarti di finale sono prossimi a prendere il via in quel di Melbourne Park, là dove il primo Slam dell’anno è a pieno regime. Ma ci sarà un nemico speciale per tutti: il caldo. Domani sono previste, infatti, temperature molto superiori ai 40 gradi, con conseguente assai probabile chiusura del tetto della Rod Laver Arena una volta che sarà stato raggiunto il fatidico valore di 5.0 finito al centro dell’attenzione durante Sinner-Spizzirri, Musetti-Machac ed ErraniPaolini-BirrellGibson. Nei fatti, il torneo ha comunicato che sulla Rod Laver Arena gli orari non cambieranno, e si comincerà dunque alle solite 11:30 locali (l’1:30 italiana), ma i match del torneo junior inizieranno alle 9:00 locali (le 23:00 italiane) e sulla Margaret Court Arena si partirà alle 11:00 (1:00). 🔗 Leggi su Oasport.it

