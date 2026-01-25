Alcaraz e Sabalenka ai quarti all' Australian Open avanzano Zverev e Gauff

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si sono qualificati per i quarti di finale agli Australian Open, confermando la loro solidità nel torneo. Nel frattempo, Zverev e Gauff hanno proseguito il cammino nel singolare maschile e femminile. La competizione a Melbourne continua a offrire sfide interessanti, con i principali protagonisti pronti a confrontarsi nelle fasi successive.

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Alcaraz non sbaglia con Paul e si conferma ai quarti di finale dell'Australian Open per il terzo anno consecutivo. Ottime prestazioni di Zverev e de Minaur contro Cerundolo e Bublik, mentre Tien schianta Medvedev lasciando soli sette game al russo. Domani torna in campo Jannik Sinner, impegnato nel derby sulla Margaret Court Arena con Luciano Darderi. Toccherà anche a Lorenzo Musetti, che sfiderà sulla Rod Laver Arena Taylor Fritz. Non giocherà Novak Djokovic, già ai quarti in virtù del forfait di Jakub Mensik. Carlos Alcaraz accede ai quarti di finale sul cemento di Melbourne Park che ospita il primo Slam stagionale.

Australian Open 2026, Iva Jovic affronterà Sabalenka nei quarti di finale. Avanzano Gauff e Svitolina

LIVE Australian Open: Alcaraz piega Paul in tre set ed è ai quarti. In campo Gauff

