Australian Open 2026 | Alcaraz e Sabalenka caccia ai quarti Giornata stellare a Melbourne

Gli Australian Open 2026 si avvicinano alla fase decisiva, con Alcaraz e Sabalenka alla ricerca dei quarti di finale. La giornata promette incontri importanti, che potrebbero essere influenzati dalle condizioni climatiche. La seconda domenica a Melbourne rappresenta un momento chiave per il torneo, in cui emergono le sfide più significative per i big del tennis.

Se il caldo darà meno problemi, la seconda domenica degli Australian Open, vale a dire quella che determinerà l’inizio degli ottavi di finale, avrà parecchio da raccontare. Soprattutto perché il livello è altissimo, e tutti gli ottavi di giornata hanno motivi d’interesse importanti per vari ordini di ragioni. Partiamo da quelli femminili, dove c’è davvero una quantità notevole di materiale. A cominciare dall’apertura della Rod Laver Arena, con Aryna Sabalenka che è alla prima volta contro la canadese Victoria Mboko, emersa con la vittoria a sorpresa a Montreal e che sta cercando di dimostrare di meritare la top 20 mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

