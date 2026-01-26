australia open musetti batte fritz in tre set e vola ai quarti alle 8 darderi sinner

Lorenzo Musetti ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, vincendo in tre set contro Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4). La competizione prosegue con altri incontri, tra cui alle 8 il match tra Darderi e Sinner. Un risultato importante per il torneo, che continua con le sfide dei migliori tennisti internazionali.

AGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3). "Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace" (13). 🔗 Leggi su Agi.it

