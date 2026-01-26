Attività commerciali nel mirino dei ladri | scatta l' allarme sicurezza

Recenti episodi a San Prisco, in via Gianfrotta, hanno evidenziato un aumento di tentativi di furto ai danni di attività commerciali. La situazione ha portato le autorità a sottolineare l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza per tutelare negozi e residenti. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e adottare precauzioni adeguate per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza della comunità.

Ladri in azione in via Gianfrotta, a San Prisco. Negli ultimi giorni alcuni cittadini hanno segnalato tentativi di furto ai danni di attività commerciali. Le varie segnalazioni hanno fatto scattare un vero e proprio allarme sicurezza, con i residenti della zona che sono molto più attenti a notare.🔗 Leggi su Casertanews.it

