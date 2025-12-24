Lungomare e attività commerciali nel mirino scattano le sanzioni
Proseguono senza sosta i controlli della polizia locale di Reggio Calabria a tutela del decoro urbano e della sicurezza dei cittadini: su disposizione del comandante Zucco, sono stati avviati specifici dispositivi operativi finalizzati al rispetto delle regole negli spazi pubblici, con. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
