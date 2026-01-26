Attimi di paura a scuola | evacuati tutti i bambini dalle classi arrivano i vigili del fuoco

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio, una scuola primaria di Basiano è stata evacuata a causa di una fuga di odore di plastica bruciata. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La situazione, che ha causato momenti di apprensione, si è risolta con l’evacuazione ordinata delle classi e il controllo dell’incidente.

È successo in via Roma a Basiano nella mattinata di lunedì 26 gennaio. All'interno dell'edificio si era diffuso un forte odore di bruciato La puzza di plastica bruciata, la campanella che suona tre volte e l’evacuazione. Attimi di paura in una scuola primaria di via Roma a Basiano (hinterland Est di Milano) nella mattinata di lunedì 26 gennaio. Circa 140 bambini sono stati fatti uscire dalle classi dopo che nell’aria ha iniziato a diffondersi un forte odore di bruciato. Nella struttura, comunque, non si sono sviluppati incendi e non si registrano né feriti né intossicati. Tutto è accaduto poco prima delle 11, come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).🔗 Leggi su Milanotoday.it Auto avvolta dalle fiamme, arrivano i vigili del fuoco: le immaginiNella serata del 19 gennaio, i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti lungo strada Calvese a Narni per un incendio di un'automobile. Famiglia di 4 persone con sue bambini si perde su un sentiero a Vaglia: arrivano i vigili del fuocoNel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Vaglia per soccorrere una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, che si era smarrita lungo il sentiero Cai 12. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Con una pistola semina il panico: attimi di paura a Vallo della Lucania; Attimi di paura tra le mura di casa. Pugni e morsi al marito dopo la lite. Moglie violenta finisce in carcere; Con una pistola semina il panico: attimi di paura a Vallo della Lucania; A fuoco una vettura parcheggiata. Si indaga sulle cause del rogo. Attimi di paura a scuola: evacuati tutti i bambini dalle classi, arrivano i vigili del fuocoÈ successo in via Roma a Basiano nella mattinata di lunedì 26 gennaio. All'interno dell'edificio si era diffuso un forte odore di bruciato ... milanotoday.it Incendio a Davos, attimi di paura per Lilly Gruber: evacuata in direttaAttimi di paura a Davos, dove è scoppiato un incendio che ha costretto Lilli Gruber a evacuare lo studio allestito per Otto e Mezzo ... notizie.it Con una pistola semina il panico: attimi di paura a Vallo della Lucania Momenti di forte tensione a Vallo della Lucania, dove un giovane, originario di Abatemarco, ha seminato il panico in diversi punti del centro cittadino. Il ragazzo si aggirava per le strade di - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.