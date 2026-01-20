Auto avvolta dalle fiamme arrivano i vigili del fuoco | le immagini
Nella serata del 19 gennaio, i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti lungo strada Calvese a Narni per un incendio di un'automobile. Le immagini mostrano l'auto avvolta dalle fiamme durante le operazioni di spegnimento. L'intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.
Nella serata di ieri, 19 gennaio, i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti lungo strada Calvese a Narni per un incendio autovettura.Per cause in corso di accertamento, in un'area privata è stata infatti avvolta dalle fiamme una Mini: gli uomini del 115 sono arrivati con una squadra e due.
