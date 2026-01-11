Famiglia di 4 persone con sue bambini si perde su un sentiero a Vaglia | arrivano i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Vaglia per soccorrere una famiglia di quattro persone, tra cui due bambini, che si era smarrita lungo il sentiero Cai 12. L’intervento ha permesso di ritrovare e mettere in sicurezza i visitatori, garantendo il loro ritorno a destinazione in condizioni di sicurezza.

FIRENZE – I vigili del fuoco della sede centrale comando di Firenze,sono intervenuti alle 15,30 nel comune di Vaglia sul sentiero Cai 12, per il recupero di una famiglia di 4 persone che aveva perso l’orientamento durante un’escursione. Inviato l’elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo che ha raggiunto la zona individuando la famiglia e provvedendo al recupero di due adulti e due bambini. Le persone sono state recuperate ed elitrasportate al distaccamento di Firenze ovest sempre dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

