Medicina di prossimità il Papa Giovanni effettuerà elettrocardiogrammi nelle Case di Comunità

A partire da lunedì 26 gennaio, presso le Case di Comunità dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo sarà possibile eseguire elettrocardiogrammi senza dover visitare l’ospedale. Questa iniziativa di medicina di prossimità mira a rendere più accessibili i servizi sanitari, offrendo ai cittadini un’assistenza più vicina e tempestiva. La novità rappresenta un passo importante verso una medicina più vicina alle esigenze della comunità.

Bergamo. Da lunedì 26 gennaio sarà possibile effettuare l’elettrocardiogramma direttamente nelle Case di Comunità dell’ Asst Papa Giovanni XXIII, senza doversi recare in ospedale. L’ elettrocardiogramma (Ecg) è un esame rapido e non invasivo che registra l’attività elettrica del cuore e permette di valutarne il ritmo e il funzionamento. La nuova organizzazione rende più semplice e vicino al territorio un esame fondamentale per la salute cardiovascolare, facilitando i controlli periodici e rendendo l’assistenza ancora più accessibile. Il servizio è attivo in tutte le Case di Comunità dell’Asst Papa Giovanni XXIII: • Casa di Comunità di Borgo Palazzo (Bergamo) • Casa di Comunità di Villa d’Almè • Casa di Comunità di Zogno • Casa di Comunità di Sant’Omobono Terme (attualmente nella sede di Strozza ) Possono accedere al servizio le persone domiciliate nel territorio di competenza dell’Asst (comuni di Bergamo, Gorle, Orio al Serio, Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone e comuni degli Ambiti Valle Brembana e Valle Imagna Villa d’Almé ), in particolare: • pazienti inviati dal proprio medico di Assistenza Primaria • persone in terapia farmacologica che necessitano di controlli periodici • pazienti indirizzati da ambulatori specialistici Il servizio non è rivolto a utenti con sintomi acuti o sospetti, che possono invece rivolgersi ai presidi ospedalieri.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Medicina territoriale, Falcomatà invita a vigilare sulla realizzazione delle case di comunitàIl sindaco Giuseppe Falcomatà partecipa a un congresso della Fimmg dedicato alla medicina territoriale, con particolare attenzione alle case di comunità e alle Aft.

Leggi anche: Elettrocardiogrammi nelle farmacie, Piemontese: "Sperimentazione finita in Italia, in Puglia facciamo meglio e di più"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Continua il viaggio del Camper per la Medicina di Prossimità; Vaccinazioni, ecco come costruire la fiducia nell’informazione scientifica, ascolto e dialogo di prossimità; Potenziata la medicina di prossimità, ecco le farmaci territoriali; IA per la medicina di famiglia: l’Umbria partecipa alla sperimentazione nazionale.

Sanità Territoriale e Presidi di Prossimità: un confronto sul futuro della sanità localeVenerdì 23 gennaio alle ore 18:30, nel Salone Comunale del Parco Maggiore La Rosa, il Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto ha promosso il convegno Sanità Territoriale e Presidi... Vai all'articol ... 24live.it

Poct: diagnostica di laboratorio di prossimità. Il modello di Agenas per l'uso nelle Case della ComunitàAgenas chiarisce che i Point of Care Testing sono strumenti di Medicina di Laboratorio decentrata, da utilizzare nelle Case della Comunità secondo il DM 77/2022, sotto la responsabilità clinica e orga ... farmacista33.it

Leggi l'articolo - Anche a Borriana arriva il camper della "Medicina di prossimità" - facebook.com facebook

Sanità, ASReM potenzia la medicina di prossimità: al via le Farmacie Territoriali x.com