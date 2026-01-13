Pnrr l’Asst Papa Giovanni supera l’esame di maturità digitale

L’ASST Papa Giovanni XXIII ha raggiunto il livello 4 della certificazione HIMSS EMRAM, grazie agli interventi finanziati dal PNRR. Tra questi, l’evoluzione della cartella clinica elettronica, l’adozione di software avanzati per il Pronto Soccorso e il rinnovo dell’infrastruttura tecnologica. Questi sviluppi testimoniano il progresso digitale dell’ospedale, contribuendo a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti.

L’evoluzione della cartella clinica elettronica, l’introduzione di software avanzati per il Pronto Soccorso e il rinnovo dell’infrastruttura tecnologica e di rete sono tra gli interventi realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che hanno consentito all’ASST Papa Giovanni XXIII di raggiungere il livello 4 della certificazione HIMSS EMRAM, il modello internazionale che valuta la maturità digitale degli ospedali su una scala da 0 a 7. Il passaggio dal precedente livello 2 certificato nel 2022 all’attuale livello 4, attesta l’adozione di sistemi clinico-assistenziali maggiormente integrati: prescrizioni, esami e terapie gestiti elettronicamente (CPOE), tracciabilità delle somministrazioni, cartelle cliniche digitali condivise tra reparti e una significativa riduzione dell’utilizzo della documentazione cartacea. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

