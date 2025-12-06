Cambia l’ RC Auto per le auto storiche. Il 4 dicembre è stato pubblicato il decreto legislativo, approvato in via preliminare dal consiglio dei Ministri, che regola le assicurazioni delle auto e delle moto storiche. Queste non avranno più bisogno di essere assicurate in maniera tradizionale, ma potranno ricorrere a schemi assicurativi alternativi. Il provvedimento è stato spiegato nel comunicato stampa successivo al consiglio dei Ministri come “necessario”. Il motivo è che i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico hanno un minore tasso di sinistrosità, perché sono spesso esposti in spazi museali o comunque poco utilizzati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - RC Auto, cambia tutto: l’assicurazione non serve più per auto storiche e mezzi stagionali