L’assessora Teresa Armato ha sottolineato come la sicurezza di cittadini e turisti rappresenti una priorità nell’azione dell’amministrazione Manfredi. In un contesto in cui il benessere e la tutela di tutti sono fondamentali, l’amministrazione si impegna a garantire un ambiente sicuro e accogliente, rafforzando le misure di sicurezza e promuovendo iniziative mirate a tutela della comunità e dei visitatori.

Le dichiarazioni dell'Assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato. «La sicurezza di cittadini e turisti è una priorità nell’agenda dell’amministrazione Manfredi. Da quando ci siamo insediati abbiamo fatto campagne di sensibilizzazione, creato nuove figure preposte e emesso delibere in tema di sicurezza. Il risultato della campagna di sensibilizzazione dell'Assessorato, rivolta alle strutture extra alberghiere, è stato la regolarizzazione di 400 strutture in possesso dei requisiti per esercitare l'attività che si sono dotate di CIN. A questo si è aggiunto l'effetto regolarizzazione dovuta al Cusr. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ass. Armato: “La sicurezza di cittadini e turisti è una priorità nell’agenda dell’amministrazione Manfredi”

