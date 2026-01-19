Addio Imperatore Valentino come è morto il maestro dell’haute couture

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto a Roma alla sua residenza. La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti ha confermato che il maestro dell’haute couture si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei familiari. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza durature nel tempo.

Lo stilista Valentino Garavani si è spento a Roma: “si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, si legge nella nota della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Aveva 93 anni e con lui se ne va un pezzo di alta moda italiana capace di parlare al mondo con la stessa, inconfondibile eleganza. Nelle prossime ore la città lo saluterà come merita un’icona: la camera ardente sarà allestita a PM23, Piazza Mignanelli 23, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio (11-18). I funerali sono previsti venerdì 23 gennaio alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Addio a Valentino, ultimo imperatore e maestro di sogniValentino Garavani, noto come l'ultimo imperatore della moda, si è spento a 93 anni.

Valentino Garavani è morto a 93 anni: addio all’imperatore del rosso e dell’eleganzaValentino Garavani, uno dei più influenti stilisti italiani, è scomparso all’età di 93 anni a Roma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

È morto Valentino Garavani, addio allo stilista ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesse - Il mondo della moda in lutto per la scomparsa di Valentino Garavani, stilista di fama mondiale e fondatore dell'iconica maison ... ilfattoquotidiano.it