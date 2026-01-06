Asllani Torino addio vicino | Inter al lavoro per una nuova sistemazione

L'Inter sta valutando di interrompere anticipatamente il prestito di Asllani a Torino. Il centrocampista albanese classe 2002 potrebbe tornare in nerazzurro, in vista di future scelte di mercato o di una nuova sistemazione. La decisione è ancora in fase di definizione e riflette le strategie della società per il rafforzamento della rosa. Restano aggiornamenti sulla vicenda nelle prossime settimane.

Inter News 24 Asllani Torino, il centrocampista albanese classe 2002 verso l'uscita anticipata dal prestito: nerazzurri pronti a interrompere l'accordo. Il futuro di Kristjan Asllani appare ormai lontano da Torino. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti pronunciate alla vigilia del match contro il Verona da Gianluca Petrachi, la realtà racconta uno scenario diverso, con margini sempre più ridotti per una permanenza del centrocampista albanese in granata. Un prestito che non è mai davvero decollato. Il prestito di Asllani, regista classe 2002 dotato di buona visione di gioco e capacità di costruzione dal basso, non ha garantito lo spazio necessario per una crescita continua.

Torino, addio di Asllani vicino, è caccia al sostituto: Prati il primo obiettivo - Calciomercato Torino / Asllani verso il rientro all’Inter, Prati resta un nome caldo per sostituirlo a centrocampo. toro.it

Torino, voci di addio per Asllani: in discussione il prestito dall'Inter? - Si avvicina la sfida di questa sera fra Hellas Verona e Torino: calcio d'inizio previsto alle ore 18. tuttomercatoweb.com

Pedullà - Asllani verso l’uscita dal Torino: Parma e Sassuolo si muovono. Anche stavolta niente Real Madrid o Bayern - facebook.com facebook

TS - #Torino, #Asllani sul mercato: cooperazione con l' #Inter per trovargli una sistemazione fino a giugno x.com

