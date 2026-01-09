Asllani separato in casa Torino quale futuro? L’Inter al lavoro per una nuova sistemazione | non mancano le richieste all’estero!

Kristjan Asllani, attualmente al Torino, si trova in una fase di mercato che potrebbe segnare un cambiamento importante per il suo futuro. L’Inter sta valutando nuove soluzioni e sono già arrivate richieste dall’estero. La situazione richiede attenzione e valutazioni precise per definire il percorso più opportuno per il calciatore e i club coinvolti.

Ecco chi lo vuole L'avventura di Kristjan Asllani con la maglia del Torino sembra essere giunta inesorabilmente ai titoli di coda. Il tema relativo al futuro del centrocampista albanese continua a tenere banco nell'ambiente granata, dove .

