Gli ascolti televisivi del 25 gennaio evidenziano una leggera preferenza dei telespettatori per Gerry Scotti, con una vittoria di “Il Milionario” su “Prima di Noi”. Nonostante alcune difficoltà di ascolto per entrambe le trasmissioni, il dato conferma come il programma di Scotti abbia mantenuto un leggero vantaggio, anche in un contesto di offerte tv poco entusiasmanti.

I dati degli ascolti tv del 25 gennaio mostrano che l'offerta non ha entusiasmato i telespettatori che hanno scelto Gerry Scotti, ma per poco Gli ascolti tv del 25 gennaio assegnano la vittoria a Il Milionario. Va però segnalato che, sia il programma di Gerry Scotti, sia la fiction Prima di noi, hanno realizzato pochi ascolti, quindi potremmo definirlo uno “scontro tra perdenti”. In access Gerry Scotti ha recuperato terreno su Stefano De Martino, ma di poco. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ascolti tv, scontro tra flop, ma vince Il Milionario su Prima di Noi

