Gli ascolti televisivi del 20 gennaio mostrano un risultato complesso, con Prima di noi che, pur risultando vincitore, registra ascolti deludenti. Flop anche per Io sono Farah, mentre Rai 1 si conferma la rete più seguita della giornata. I dati evidenziano la difficoltà di alcune produzioni e il predominio di canali storicamente più consolidati nel panorama televisivo italiano.

Gli ascolti tv del 20 gennaio assegnano la vittoria a Prima di noi che, nonostante la vittoria ha ottenuto pochissimi telespettatori. Io sono Farah anche registra ascolti deludenti. Dopo l’access, con la sfida più accesa che mai, sembra che gli italiani abbiano preferito spegnere la televisione. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, flop per Prima di noi e Io sono Farah, ma vince Rai 1

Ascolti tv, male sia Zvanì sia Io sono Farah, ma vince Rai 1Gli ascolti tv del 12 gennaio mostrano risultati contrastanti, con Zvanì che ottiene buoni numeri ma non soddisfa appieno il pubblico.

Leggi anche: Ascolti tv martedì 20 gennaio: Prima di noi, Io sono Farah, DiMartedì

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri 11 gennaio: De Martino raggiunge Gerry Scotti (che si prende la prima serata), Veronica Gentili torna e vola con Garlasco; Ascolti tv, Floris ritorno boom (Berlinguer si difende). Zvanì, Io sono Farah e Roma-Torino: chi ha vinto - Top e Flop Auditel; Ascolti tv ieri 12 gennaio: Luisa Ranieri parte col botto (ma Zelig non cede), il ritorno di Giletti; Ascolti tv, A testa alta, Sabrina Ferilli in goleada contro Zamora. Cazzullo vola, Realpolitik precipita - Top e Flop Auditel.

Ascolti tv, La preside manda in punizione Zelig 30. Giletti-Porro giù, Augias forte (con Trump) - Top e FlopLa fiction di Rai1 con Luisa Ranieri conferma il primo posto negli ascolti tv ma il programma comico di Canale 5 sfiora il 22%. Lo Stato delle Cose ... affaritaliani.it

Ascolti tv, Chi vuol essere milionario? Scotti re del prime time, Rai1 flop. Fazio torna col botto, Le Iene calano e Report... - I trend AuditelIl game show di Canale 5 con Gerry Scotti vince, la fiction Prima di noi in calo. Lo speciale di Che Tempo che Fa dedicato a Ornella Vanoni al 10,5%. affaritaliani.it

Grandi ascolti ieri sul Nove per l'omaggio a Ornella Vanoni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/gli-ascolti-della-domenica-flop-prima-di-noi-bene-ornella-senza-fine pic SIMONE COMI facebook

#AscoltiTv - #chivuolesseremilionario Scotti re del prime time, Rai1 flop. Fazio #chetempochefa torna col botto, #leiene calano e #Report ... - I trend Auditel x.com