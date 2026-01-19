ascolti tv vince il milionario benino ornella senza fine flop per prima di noi

Gli ascolti televisivi del 18 gennaio mostrano che Il Milionario si conferma il programma più seguito, conquistando la prima posizione. Su Rai 1, invece, la fiction Prima di noi continua a registrare risultati inferiori alle aspettative, evidenziando alcune difficoltà di audience. Ornella senza fine ottiene un risultato discreto, mentre altri programmi non raggiungono ancora gli obiettivi sperati.

Gli ascolti tv del 18 gennaio assegnano la vittoria a Il Milionario che, con il suo torneo, riesce a raggiungere sempre ottimo risultati. Su Rai 1 la fiction Prima di noi va sempre peggio. Invece molto bene su Nove la puntata speciale di Che tempo che fa, Ornella senza fine.

Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti - Rai 1 si ferma all’11,2% di share con Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario al 16,6%, CTCF 10,5%: tutti i dati Auditel ... libero.it