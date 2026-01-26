Ecco i dati di ascolto televisivo del 25 gennaio 2025. La serata di ieri ha visto buoni risultati anche per Mediaset, con programmi che hanno mantenuto un pubblico stabile. Su Rai1,

Bene anche Mediaset. Nella serata di ieri, domenica 25 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi coinvolge 2.012.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo porta a casa 1.988.000 spettatori con uno share del 15.8%. In onda su Rai2 Il sesso degli angeli si ferma a 713.000 spettatori (3.7%). Su Italia1, dopo la presentazione Le Iene non vanno oltre 1.222.000 spettatori con il 10.3%. Poi, su Rai3, Report registra ben 1.614.000 spettatori pari al 9.2%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 647.000 spettatori (5.2%). Su La7 Il castello raggiunge 342.000 spettatori e il 2. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 25 gennaio 2025

Leggi anche: Ascolti tv, i dati del 25 novembre 2025

Ascolti tv, i dati del 12 gennaio 2025I dati di ascolto televisivo del 12 gennaio 2025 mostrano un buon risultato per la fiction Rai.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ranucci allo scontro con Agostino Ghiglia: cosa succede fra Report e il Garante della Privacy

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri lunedì 19 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv 21 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Porta a Porta e A testa alta, i dati di Affari Tuoi e La Ruota; Ascolti tv ieri (19 gennaio): Luisa Ranieri fa volare Rai 1, tiene Zelig, boom di De Martino nel suo giorno più triste; Ascolti TV 18 gennaio 2026: chi ha vinto tra Amici 25 e Domenica In? Ecco i dati auditel.

Ascolti tv 25 gennaio: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere milionario, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv della serata di domenica 25 gennaio 2026. Su Rai1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Prima di Noi, mentre su Canale 5 l'appuntamento ... fanpage.it

Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 24 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di sabato 24 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook