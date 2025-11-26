Ascolti tv i dati del 25 novembre 2025

Bene il film della Cortellesi. Nella serata di ieri, martedì 25 novembre 2025, su Rai1 C’è ancora domani ha portato a casa ben 3.869.000 spettatori pari al 21.6% di share. Poi, su Canale5 La Notte nel Cuore ottiene 2.276.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2, dopo la presentazione di 15 minuti (929.000 – 4.3%), Belve ottiene 1.176.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1, Le Iene si fermano a 1.092.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai3, Amore Criminale non va oltre 569.000 spettatori (3%). Su Rete4, dopo la presentazione di 25 minuti (538.000 – 2.5%), È Sempre Cartabianca totalizza 434.000 spettatori (3. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 25 novembre 2025

