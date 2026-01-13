ascolti tv i dati del 12 gennaio 2025

I dati di ascolto televisivo del 12 gennaio 2025 mostrano un buon risultato per la fiction Rai. In particolare, su Rai1, la serata ha visto la serie

Bene la fiction Rai. Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, su Rai1 La Preside ha coinvolto 4.814.000 spettatori pari al 27% di share dalle 21:51 alle 23.37. Poi, in onda su Canale5 Zelig 30 ha ottenuto 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% dalle 21:58 alle 00:41. Su Rai2 Boss in Incognito si ferma a 845.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 John Wick non va oltre 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose porta a casa 1.002.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 743.000 spettatori (5.5%). Su La7 Putin – Anatomia di uno Zar raggiunge 815.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su 361magazine.com

