Ascolti TV | Domenica 11 Gennaio 2026 Il Milionario al 18% Prima di Noi non va 14% bene Le Iene 10.9%
Ecco i dati di ascolto TV di domenica 11 gennaio 2026. Su Rai1,
Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi ha interessato 2.257.000 spettatori pari al 14% di share dalle 21:48 alle 23:42. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.285.000 spettatori con uno share del 18% dalle 22:01 alle 00:49. Su Rai2 Il principe di Roma intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
