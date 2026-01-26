Posta la prima pietra del nuovo Ponte Buriano

Il 26 gennaio 2026 ad Arezzo è stata posata la prima pietra del nuovo Ponte Buriano, che sorgerà vicino all’antico ponte sul fiume Arno. L’intervento mira a migliorare la viabilità e garantire la sicurezza, preservando al contempo l’importante patrimonio storico e architettonico, noto anche grazie alle rappresentazioni di Leonardo da Vinci. Questo progetto rappresenta un passo importante per la tutela e lo sviluppo dell’area.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – ad Arezzo. Un nuovo ponte attraverserà il fiume Arno nei pressi dell'antico Ponte Buriano, con l'obiettivo di rendere più fluida e sicura la viabilità ma anche di tutelare l'infrastruttura romanica, nota nel mondo perché ritratta anche da Leonardo da Vinci negli sfondi delle sue opere. La posa della prima pietra, atto simbolico che segna l'inizio della realizzazione della nuova struttura, è avvenuta oggi ad opera dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, del Soprintendente Gabriele Nannetti e dell'assessore regionale a trasporti e infrastrutture Filippo Boni.

