Voices of Heaven Gospel Choir presenta il Pisa Gospel Festival 2025
Pisa, 5 dicembre 2025 – Il Voices of Heaven Gospel Choir, associazione di promozione sociale (APS) e coro gospel della città di Pisa recentemente premiato come Miglior Coro Gospel Europeo 2024, annuncia la tredicesima edizione del Pisa Gospel Festival, per la prima volta sul prestigioso palco del Teatro Verdi per ben due serate: il 16 e il 18 dicembre. Fondato nel 2007, il coro conta circa 25 elementi provenienti da tutta Italia e da sempre unisce l’attività musicale a un intenso impegno nel sociale. Grazie ai suoi eventi benefici, il coro ha già destinato oltre 100.000 euro a progetti dedicati alla ricerca, ai minori, alle politiche sociali, alla tutela delle donne e delle fasce vulnerabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
