Archivio e sensualità definiscono il look condiviso da Bella Hadid su Instagram il 23 gennaio con protagonista la tendenza perizoma a vista

Il look condiviso da Bella Hadid su Instagram il 23 gennaio 2026 mette in evidenza una tendenza che unisce archivio e sensualità. La scelta del perizoma a vista si inserisce in un’estetica che rielabora lo stile Y2K, combinando nostalgia e modernità in modo sobrio e naturale. Un esempio di come le mode del passato possano essere reinterpretate con consapevolezza, senza eccessi, mantenendo un’immagine autentica e attuale.

Archivio e sensualità definiscono il look condiviso da Bella Hadid su Instagram il 23 gennaio 2026. L’immagine si impone come una dichiarazione visiva chiara e diretta, in cui l’estetica Y2K viene riletta attraverso una costruzione editoriale consapevole, capace di fondere nostalgia e attualità. GUARDA LE FOTO Bella Hadid: i 20 look più iconici di sempre. Al centro dell’outfit emerge un abito vintage di Jean Paul Gaultier del 2001, scelto per la sua forza iconica e per il suo linguaggio provocatorio. Il capo è caratterizzato da cut-out posteriori che lasciano intravedere la biancheria intima, un dettaglio che richiama esplicitamente la tendenza del perizoma a vista, simbolo chiave dei primi anni Duemila. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Archivio e sensualità definiscono il look condiviso da Bella Hadid su Instagram il 23 gennaio, con protagonista la tendenza perizoma a vista Approfondimenti su bella hadid Arriva The Beauty: la serie con Bella Hadid sul lato oscuro della bellezza Bella Hadid al rodeo con la borsa di lusso, tra patatine fritte e cavalli Las Vegas si è trasformata in un palcoscenico western per Bella Hadid, che ha partecipato al National Finals Rodeo accompagnata dal fidanzato Adan Banuelos. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Bella Hadid osa un look incredibile in pelliccia e jeans! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.